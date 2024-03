Redditi PF 2024, al via la precompilata per le partite Iva

Quando Il modello Redditi PF 2024 va presentato in via telematica entro il 15 ottobre 2024, e in forma cartacea, nei casi in cui è prevista, dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024.

Cosa scade Presentazione del modello Redditi PF 2024, suddiviso in tre fascicoli destinati, rispettivamente, a tutti i contribuenti (fascicolo 1) oppure solo a determinate categorie (fascicoli 2 e 3).

Per chi Persone fisiche che hanno conseguito dei redditi nell’anno 2023, sempre che non rientrino nei casi di esonero, oltre a quelle obbligate a tenere le scritture contabili anche in assenza di redditi.