Regime impatriati, rimborsi legittimi ma con efficacia temporale limitata

La Cassazione, con l’ordinanza 34655/2024, ha statuito il principio che, in presenza dei requisiti sostanziali, il contribuente può accedere al regime per gli impatriati (anche) mediante istanza di rimborso. Tale principio, tuttavia, avrebbe secondo la Cassazione un’efficacia temporale limitata perché il Legislatore con il comma 5-ter dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 avrebbe introdotto un espresso “divieto di rimborso” a far data dalla sua entrata in vigore.