Regole oscure, cittadini in difficoltà: il 16 maggio convegno alla Luiss sui 40 anni dell’Esperto risponde

Regole complesse. Necessità di semplificazione. Promesse troppo spesso disattese. Con i cittadini a pagare il prezzo di norme spesso oscure e complesse. Questi i temi che verranno affrontati nel corso del convegno «Leggi complesse, soluzioni a ostacoli, cittadini in difficoltà – I 40 anni dell’Esperto risponde» che si svolgerà il 16 maggio dalle 9,30 alle 13,30 all’università Luiss di Roma, presso la Sala delle colonne. Due gli obiettivi del confronto: da un lato capire se vi sia la possibilità di cambiare marcia e lavorare nella direzione di una reale semplificazione. E, dall’altro, completare le celebrazioni dei 40 anni dell’Esperto risponde che hanno caratterizzato queste settimane. E proprio la durata di questo servizio, che fornisce risposte semplici e comprensibili ai lettori sui dubbi normativi, testimonia delle permanenti difficoltà dei cittadini nell’interpretare norme e disposizioni di legge.

I lavori inizieranno con una relazione introduttiva di Pietro Curzio, primo presidente emerito della Corte di cassazione cui seguirà un’analisi linguistica compiuta da Matteo Motolese, ordinario di Linguistica italiana all’università La Sapienza.

A seguire si svolgerà una prima tavola rotonda che vedrà protagonisti i professionisti come mediatori fra cittadini e regole. Tavola rotonda cui parteciperanno Giulio Biino, presidente del Consiglio del notariato, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e Francesco Greco presidente del Consiglio nazionale forense. Un modo per mettere a confronto i professionisti che, spesso, svolgono la funzione di guida in un universo davvero difficile.

Poi sotto i riflettori finirà il caso del Fisco, disciplina complessa che ora sta giocando la carta di una riforma di sistema.Protagonisti del confronto sarannoil viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, Valeria Mastroiacovo, ordinario di diritto tributario all’università di Foggia, Livia Salvini, ordinario di diritto tributario alla Luiss e Benedetto Santacroce, avvocato ed esperto del Sole 24 Ore. Come detto il Fisco sta cercando la strada della riforma. Il convegno sarà, dunque, l’occasione per fare un ticket su quanto è stato fatto e quanto è ancora in programma.

Chiuderà la giornata di lavori un’intervista al ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che consentirà di capire il cammino che è stato intrapreso da parte del Governo, e un confronto con Andrea Giorgis, presidente del Comitato per la legislazione del Senato e Bruno Tabacci, presidente del Comitato per la legislazione della Camera.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni all’evento: http://s24ore.it/40Esperto