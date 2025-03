Resta nel concordato chi riceve un avviso bonario subito pagato

La domanda

Due società di persone entro il 31 ottobre 2024 hanno aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Entrambe hanno ricevuto un preavviso telematico articolo 36bis, si richiede se siano automaticamente decadute dal condordato tenendo conto che: la ditta A ha ricevuto proprio a ridosso del 31 ottobre 2024 il preavviso per un mancato pagamento Irap del 2022 per 5.300 euro per cui ha iniziato a pagare le rate a partire da inizio novembre; la ditta B ha ricevuto a marzo 2025 un preavviso per mancato pagamento dell’Iva di maggio 2024 per 6mila euro e pagato per intero nei giorni immediatamente successivi. P. F. - Alessandria