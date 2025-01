Reverse charge in edilizia, non rileva l’attività del soggetto appaltante

La domanda

In un contratto di subappalto in edilizia, se l’attività eseguita rientra in edilizia e il subappaltatore ha il codice Ateco, tabella F, ma l’appaltatore non ha codice Ateco tabella F, il subappaltatore fattura lo stesso in reverse charge oppure deve fatturare con Iva all’appaltatore che ha un codice Ateco non edilizio, anche se l’attività effettivamente svolta è edile?

F. T. -