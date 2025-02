Revisori della sostenibilità con formazione in tempi stretti

Chi aspira a diventare revisore della sostenibilità già da quest’anno deve acquisire in fretta i cinque crediti formativi necessari per l’abilitazione in questo periodo transitorio. A meno che non intervenga, al più presto, una correzione di rotta da parte del Mef, infatti, la formazione va completata in una decina di giorni entro il prossimo 25 febbraio. È l’effetto delle modifiche introdotte in conversione al decreto Milleproroghe che, in prima lettura al Senato, è intervenuto sul primo anno di...

