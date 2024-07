Ricerca e sviluppo, l’iter di certificazione dovrebbe congelare le verifiche dell’Agenzia

Con la pubblicazione delle Linee guida, si formalizza l’ultimo passaggio attuativo necessario per consentire alle imprese di ottenere la certificazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, che mette al riparo dalle contestazioni tecniche dell’agenzia delle Entrate. Pare ragionevole che tali Linee guida, in quanto best practice, siano utilizzabili in sede di verifica oppure in un eventuale contenzioso anche dalle imprese che ritengono di non sostenere i costi...

