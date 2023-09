Ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di Luigi Lovecchio









La comunicazione dell’agente della riscossione potrebbe far emergere una pluralità di questioni critiche.

Una prima ipotesi potrebbe essere quella in cui una parte dei carichi indicati nell’istanza non sia stata ammessa alla definizione agevolata. Va ricordato che non rientrano nell’ambito della sanatoria solo ed esclusivamente le seguenti partite: a) somme da sentenze di condanna della Corte dei conti; b) multe comminate da un’autorità penale; c) recupero di aiuti di stato alle imprese illegittimi...