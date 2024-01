Ricostruzioni in zona sismica, nuovi limiti alla cessione dei crediti

L’esigenza di rivedere urgentemente la disciplina delle opzioni di cessione dei crediti e dello sconto in fattura ha spinto il legislatore del Dl 212/2023 a intervenire su un ambito sinora fortemente agevolato: i lavori di adeguamento antisismico degli edifici siti nelle zone sismiche 1, 2, e 3.

Sul tema l’articolo 2 comma 2 lettera c) Dl 11/2023 aveva disposto che, per tutti gli interventi di demolizione e di ricostruzione - in chiave evidentemente antisismica - degli edifici, il divieto di esercitare...