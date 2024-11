Riforma doganale, dall'impatto sulle dinamiche commerciali ai benefici per gli operatori

Una vera rivoluzione nelle norme doganali nazionali è il risultato che il legislatore si era prefissato e ha tentato di ottenere con l'approvazione delle Disposizioni nazionali complementari al Cdu (d'ora innanzi Dnc) che ufficialmente "si affiancano" – diventandone appunto un complemento – alla normativa doganale unionale e vanno a sostituire, a livello nazionale, le previsioni già contenute all'interno di un complesso e certamente risalente sistema di leggi in materia doganale, costituito in larghissima parte dal Tuld e dalle ulteriori previsioni contenute nel Rd 65/1896, nel Dlgs 374/1970, così come da alcune delle norme statuite dal Dlgs 504/1995.