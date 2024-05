Rimborsi Iva, il termine per l’integrazione non è decadenziale

Il termine di un mese entro cui un soggetto passivo non residente debba riscontrare la richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria non può essere considerato un termine decadenziale. Inoltre, il diritto unionale non osta a una normativa nazionale secondo cui l’Amministrazione finanziaria possa archiviare il procedimento di rimborso dell’Iva laddove il contribuente non fornisca le informazioni aggiuntive richieste, a condizione che tale archiviazione sia considerata una decisione...

