Rimborso al distaccato che rientra: riconosciuto il regime di impatriato

Un altro punto in favore dei contribuenti nel match “distaccati contro le Entrate” in merito alla fruibilità del regime degli impatriati previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015: la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 1118/2024 (presidente Secchi, relatore De Domenico) conferma la sentenza della Corte di Milano (2410/2023) e, in generale, i precedenti giudizi di merito, mentre mancano ancora – ad oggi – interventi della Cassazione.

Ma procediamo con...