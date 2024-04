Riscossione, compensazione rimborsi solo per cartelle scadute

La proposta di compensazione volontaria dei crediti d’imposta richiesti a rimborso con gli importi affidati all’agente della riscossione avverrà solo in caso di morosità del debitore, non anche quindi, ad esempio, in presenza di rateazioni in corso con l’agente della riscossione. Deve inoltre trattarsi di rimborsi d’imposta maggiori di 500 euro. Per quanto attiene le dilazioni con l’agente della riscossione, è confermata la progressiva stabilizzazione a 10 anni della durata massima dei piani di rientro...

