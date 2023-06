Riserva da affrancamento, sostitutiva compensabile di Alessandro Germani









La sostitutiva per affrancare le riserve di rivalutazione iscritte a seguito del riallineamento, originariamente conteggiata al lordo ma dovuta sul saldo netto della riserva stessa, può essere chiesta a rimborso o portata in compensazione da quanto dovuto per la terza rata della sostitutiva. È il chiarimento della risposta a interpello 344/2023 delle Entrate.

Una società ha effettuato un riallineamento dei valori fiscali rispetto a quelli civilistici ex articolo 110 del Dl 104/20 ed ha esercitato ...