Rottamazione quater, regolare se pagata entro il 6 novembre 2023 di Giuseppe Morina e Tonino Morina









Per la rottamazione quater è tutto pronto. Ora si può pagare. La prima o unica rata, in scadenza il 31 ottobre 2023, è considerata regolare anche se pagata entro lunedì 6 novembre, in quanto il 5 è domenica. I pagamenti sono infatti considerati nei termini, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni.

Per i contribuenti che al 1° maggio 2023 avevano la residenza, o la sede legale o la sede operativa, nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’allegato 1 del decreto ...