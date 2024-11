Rottamazione, spunta l’ipotesi ripescaggio per i decaduti

Una nuova ciambella di salvataggio per chi ha aderito alla rottamazione quater delle cartelle e poi non ha pagato le rate. Allo studio dell’amministrazione finanziaria c’è un intervento per salvare i cosiddetti decaduti dalla sanatoria delle cartelle varata con la manovra 2023 e per cui è scattato il “taglia fuori” perché ha saltato uno dei pagamenti in scadenza. L’ipotesi potrebbe prendere corpo come emendamento al decreto fiscale (ora all’esame del Senato) o alla manovra (all’esame invece della...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi