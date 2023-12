Ruolo provvisorio, stop al ricorso focalizzato solo sui vizi dell’atto presupposto

È inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento portante l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo provvisorio in pendenza di giudizio quando le eccezioni processuali fanno riferimento esclusivamente ai vizi di merito dell’atto impositivo presupposto il quale, tra l’altro, era stato regolarmente notificato e tempestivamente impugnato dal contribuente. Quindi l’atto esattivo può essere contestato innanzi agli organi della giustizia tributaria solo per vizi propri e non per questioni...

