Cosa scade Possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare in via agevolata le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi compiute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Le violazioni non rilevano ai fini del computo del numero delle violazioni commesse che fanno scattare la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.