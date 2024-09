Sanzioni doganali per l’Iva all’importazione

L’Iva, le accise e le altre imposte di consumo riscosse all’importazione costituiscono diritti di confine. Questa è la scelta definitivamente presa nel testo approvato dal Consiglio dei ministri dell’8 agosto scorso (e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) che dà attuazione alla delega fiscale in materia di diritto doganale. Una scelta che, pur avendo lasciato spazio ad alcune eccezioni, determina conseguenze non condivisibili sia in termini di sanzioni sia in termini di debitori dell...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi