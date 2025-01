Sanzioni senza favor rei promosse dalla Cassazione

L’irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria deve essere inserita nel più ampio contesto della riforma fiscale che prevede una radicale modifica del rapporto fisco/contribuente e di conseguenza giustifica una simile scelta.

D’altronde, l’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio è collegata alle violazioni commesse da una certa data ben successiva all’entrata in vigore del decreto a comprova che anche la riduzione delle sanzioni necessita di un “tempo” per l’attuazione dell’intero...