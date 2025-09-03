Sanzioni tributarie: la responsabilità è dell’amministratore infedele
La Cgt Bolzano: l’infrazione tributaria commessa esula dalla sfera d’interesse aziendale
Con la sentenza 21/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano ridefinisce in chiave moderna il confine tra responsabilità della persona giuridica e responsabilità personale degli amministratori infedeli. Nel caso esaminato, la società ricorrente aveva subito il recupero di imposta Iva, interessi e sanzioni per omissioni commesse nel 2019-2021, imputando però l’evasione a un suo alto dirigente, revocato dall’incarico dopo la scoperta della falsificazione di bilanci e modelli ...
Correlati
Corte di Giustizia Tributaria