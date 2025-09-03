Sanzioni tributarie: la responsabilità è dell’amministratore infedele﻿

Con la sentenza 21/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bolzano ridefinisce in chiave moderna il confine tra responsabilità della persona giuridica e responsabilità personale degli amministratori infedeli. Nel caso esaminato, la società ricorrente aveva subito il recupero di imposta Iva, interessi e sanzioni per omissioni commesse nel 2019-2021, imputando però l’evasione a un suo alto dirigente, revocato dall’incarico dopo la scoperta della falsificazione di bilanci e modelli ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi