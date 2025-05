Scambio dati finanziari, nuovi ingressi nell’elenco

Altri quattro Paesi entrano negli elenchi delle giurisdizioni rilevanti per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari ai fini della disciplina Crs/Dac2 a seguito delle modifiche introdotte dal decreto 28 aprile 2025. Si tratta di Armenia, Moldavia, Ucraina e Uganda.

Lo scambio automatico d’informazioni (Fatca - Crs) è disciplinato in Italia dalla legge n. 95 del 2015 e dal Dm 6 agosto 2015, per quanto rigurda lo scambio con gli Stati Uniti e dal Dm 28 dicembre 2015 per quanto riguarda...