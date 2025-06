Modello 730, la data chiave del 20 giugno: annullamento e rimborsi sprint

A livello ufficiale o ufficioso, il 20 giugno è una data chiave nel calendario del modello 730. È il termine entro il quale i contribuenti possono annullare il modello precompilato già inviato. Ed è la scadenza entro la quale è opportuno che i dipendenti e gli intermediari abilitati trasmettano il modello alle Entrate per ridurre al minimo il rischio di non ricevere l’eventuale rimborso nella busta paga di luglio (in concreto, tutto dipenderà dal momento in cui l’Agenzia comunicherà al sostituto ...

