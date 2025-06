Onlus, contributi pubblici con obbligo di trasparenza entro il 30 giugno

Trasparenza, termine ultimo per la pubblicazione dei contributi pubblici delle Onlus con attenzione anche ai beni pubblici in concessione. Si tratta dell’adempimento previsto dalla legge 124/2017 che, in sostanza, introduce l’obbligo di comunicare – entro il 30 giugno prossimo – l’ammontare delle risorse pubbliche ricevute nel 2024, se di importo pari o superiore a 10mila euro.

Soggetti interessati

Due sono le categorie di enti tenuti all’assolvimento di questi obblighi di trasparenza e pubblicità. Da un lato le imprese...