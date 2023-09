Scissione parziale, il periodo ante efficacia non sconta le limitazioni su interessi passivi e Ace di Leo De Rosa e Alberto Russo









Con la risposta a interpello 353/2023 l’agenzia delle Entrate conferma che nel caso di scissione parziale in favore di una società già esistente, essendo per natura esclusa la retrodatazione degli effetti fiscali dell’operazione, la beneficiaria non dovrà tener conto delle limitazioni previste dall’articolo 172, comma 7, del Dpr 917 del 1986, richiamato dall’articolo 173, comma 10, del medesimo decreto con riferimento alle perdite, agli interessi ed alle eccedenze Ace generate nel periodo interinale...