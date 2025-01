Scissione per scorporo, come cambia il regime fiscale

Le scissioni per scorporo in società di nuova costituzione hanno una precisa regolamentazione fiscale grazie alle modifiche introdotte nell'articolo 173 del Tuir dal decreto legislativo 192/2024. Confermato il principio di neutralità della scissione con alcuni specifiche disposizioni che riprendono la disciplina dei conferimenti. Restano incertezze sulle scissioni per scorporo in società preesistenti e sulle scissioni transnazionali la cui regolamentazione presenta dubbi di non conformità al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.