sconto in fattura e sostenimento delle spese

La domanda

Siamo un'impresa edile che alla data del 31 dicembre 2023 aveva realizzato e concluso dei lavori di sismabonus su un’abitazione unifamiliare rientrante nell'agevolazione dell'80%. Ad oggi non è stata emessa la fattura perché il proprietario ha avuto difficoltà a reperire le risorse finanziare per far fronte alla spesa a suo carico (il 20% della spesa). Dato che a seguito delle novità normative di questi mesi, ad oggi è possibile ricorrere allo sconto in fattura solo se il contribuente abbia sostenuto delle spese inerenti i lavori, si chiede se il pagamento di una fattura di importo irrisorio (248,88 euro) emessa da un professionista per lo studio geologico-tecnico in funzione del progetto di demolizione e ricostruzione dell'immobile. Si precisa che la fattura è stata emessa e pagata successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo da parte del comune. Ci si chiede se sia sufficiente il pagamento di una fattura di importo così ridotto per continuare ad applicare lo sconto in fattura e se il fatto che il bonifico è ordinario e "non parlante" crea degli impedimenti all'applicazione dello sconto in fattura.

M. B. - Prato