Sconto fino al 5 per mille sul costo del lavoro per servizi alle Onlus

Volontariato di competenza: la promozione della misura passa anche dalla rendicontazione. Ad oggi, una disposizione di natura tributaria che punta a valorizzare il volontariato di competenza è l’articolo 100, comma 2, lettera i), del Tuir. La norma consente al datore di lavoro di dedurre nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, quelle relative all’impiego di dipendenti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi