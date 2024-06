Senza il pagamento dell’accordo transattivo l’Iva non è esigibile

In attesa di vedere se il momento d’effettuazione delle operazioni troverà spazio nella riforma Iva, si fa strada anche nelle corti di merito l’orientamento volto a mettere in rilievo che già esisterebbe nell’ordinamento la (implicita) distinzione fra il fatto generatore delle prestazioni, da ricondurre in linea di principio all’esecuzione del servizio, e il momento in cui l’imposta diviene esigibile, ancorato invece al pagamento.

In tal senso si esprime anche la sentenza della Cgt Vicenza n. 257/...