Settore agricolo, regime fiscale opzionale per favorire i giovani imprenditori

Al fine di promuovere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, anche in un’ottica di ricambio generazionale, è stata emanata la legge 36/2024, con la quale sono state previste alcune agevolazioni a favore dei giovani imprenditori agricoli e delle imprese agricole. In particolare, oltre a stanziare risorse ad un nuovo fondo, la norma introduce benefici fiscali, quali, ad esempio, un’imposta sostitutiva del 12,5% sui redditi d’impresa e un credito d’imposta parametrato alle spese sostenute per la formazione degli imprenditori.