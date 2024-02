Sì all’ammortamento dell’immobile con patto di riserva della proprietà

La domanda

A settembre 2023 una sas in contabilità semplificata ha acquistato un immobile da un privato con un patto di riserva della proprietà. Il pagamento sta avvenendo tramite rate mensili, l’ultima delle quali scadrà nel 2025. A seguito del pagamento dell’ultima rata, la società diventerà piena proprietaria dell’immobile. La società potrà iscrivere tale immobile – strumentale all’attività – tra i cespiti e dedurre le relative quote di ammortamento dal reddito già a partire da quest’anno? O dovrà attendere il pagamento integrale del prezzo e attendere quindi di diventare piena proprietaria del bene per poter beneficiare dell’ammortamento?

C. V. - Gorizia