Sindaci e responsabilità, prescrizione da abbreviare di Marcella Caradonna e Corrado Ferriani









Nel nostro ordinamento, assume sempre più rilevanza il ruolo dell'organo di controllo non solo quale presidio di legalità nei comportamenti della governance di un'impresa, ma anche come garante dell'esistenza di una continuità aziendale che tuteli tutti gli stakeholder da crisi non tempestivamente rilevate.

L'articolo 2407, comma 2 del Codice civile stabilisce che i sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori, quando il danno non si sarebbe manifestato se gli stessi avessero vigilato...