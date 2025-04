Sindaci e revisori, responsabilità limitata anche per i giudizi già in corso

Responsabilità civile limitata per sindaci e revisori anche per i giudizi già pendenti. Nella messa a punto della proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia con cui il Senato (atto 1426) punta ad allargare le tutele per i professionisti già previste dalla legge 35/2025 per i sindaci di società in vigore dal 12 aprile, spunta un articolo 2 che contiene una norma transitoria chiesta a gran voce dai professionisti. Una norma che, una volta ottenuto il via libera del Parlamento, consentirebbe ...

