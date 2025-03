Sismabonus, per la modifica in corso d’opera il nuovo costo nel Sal

La domanda Un condominio nel 2023 beneficia del sismabonus 110%. Per le spese del 2023, viene inviata una comunicazione all’agenzia delle Entrate di sconto in fattura relativa ad un primo Sal pari al 30% del totale dei lavori previa verifica del deposito nei termini di legge dell’allegato B e dell’allegato 1. Nel 2024 il progetto subisce delle modifichee le spese complessive si riducono rispetto all'importo indicato nell'allegato B (date le modifiche il Tecnico ritiene non sia possibile procedere con una variante del titolo edilizio). Per le spese 2024 si decide di presentare la comunicazione di opzione di sconto in fattura per il secondo Sal. Sulla base di quanto esposto, vorrei sapere se: 1) nell'allegato 1 del secondo Sal è necessario indicare il nuovo totale di progetto; 2) se è necessario depositare nuovamente l'allegato B rettificato; 3) se il direttore lavori, o il tecnico che ha redatto l'allegato B, deve rilasciare una qualche attestazione circa la variazione del totale di progetto.

A. C. - Catania

Nel caso descritto, per quanto riguarda la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura relativa al secondo stato avanzamento lavori (Sal) del 2024 per il sismabonus 110%, si forniscono le seguenti indicazioni:

1) nell'allegato 1 del secondo Sal è necessario indicare il nuovo totale di progetto aggiornato, in quanto le spese complessive sono state ridotte rispetto a quanto inizialmente previsto nell'allegato B depositato in precedenza. A tal fine il secondo Sal deve corrispondere almeno al 30...