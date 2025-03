Società di comodo, slalom per le eccedenze di credito Iva

Non ancora disponibili le eccedenze di credito trasferite dalle società del gruppo che non dovrebbero essere più considerate non operative. La circolare Assonime 6/2025, in cui vengono illustrate le principali novità che interessano il modello di dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2024, ha sottolineato che, mentre nel nuovo modello è stato aggiunto al rigo VW26 il campo 2, in cui va indicato l’importo totale delle eccedenze di credito trasferite dalle società del gruppo che non sono...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi