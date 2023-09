Società estinta a «base ristretta», all’ex socio va allegato l’atto integrale di Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

Link utili Cgt secondo grado Emilia Romagna, sentenza 99/8/2023 Corte di Giustizia Tributaria









In caso di estinzione di una società di capitali a ristretta base azionaria, laddove siano accertati maggiori utili non contabilizzati, l’amministrazione finanziaria deve notificare gli atti istruttori e impositivi non solo alla società estinta, ma anche agli ex soci non amministratori.

Questi ultimi non possono esercitare alcun controllo, ai sensi dell’articolo 2476 del Codice civile, sulla società estinta, con la conseguenza che la tutela del diritto al contraddittorio e di difesa comporta che l...