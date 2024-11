Sospensione dei termini per motivi emergenziali senza effetti «a cascata»

Le Corti di merito tornano ad affermare il principio secondo cui la sospensione dei termini per l’accertamento, che andavano a scadere durante il periodo emergenziale pandemico, previsti dall’articolo 67 del Dl 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito in legge 27/20, trova applicazione solo per gli atti in scadenza durante tale periodo e non “ a cascata” anche per le annualità successive.

Così la Cgt di Trento nella decisione n. 190/1/2024 (presidente Serao, relatore Cuccaro) ha sostenuto che la ...