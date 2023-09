Speciale Telefisco 2023: con la formula Plus fino a 11 crediti formativi









Speciale Telefisco 2023 è sempre più vicino. Mancano, infatti, poco più di due settimane all’edizione speciale del convegno gratuito dell’Esperto risponde-Il Sole 24 Ore che è in programma il 20 settembre.

I crediti formativi

Per i partecipanti Speciale Telefisco 2023 potrà portare una vera e propria messe di crediti formativi: quattro per chi sceglie la formula Base che diventeranno 11 per chi deciderà di optare per quella Plus. Le due formule garantiranno crediti formativi ai commercialisti, ai consulenti del lavoro e ai tributaristi delle principali associazioni. Ma andiamo con ordine.

Il programma

Il programma di Speciale Telefisco punterà sull’analisi di novità fiscali e adempimenti che caratterizzeranno la ripresa dopo la pausa estiva, senza trascurare le novità che sono in arrivo con la riforma fiscale. In primo piano, fra l’altro, le novità sull’Iva e gli ultimi controlli sulla compilazione delle dichiarazioni, le regole sui bonus edilizi, quelle sui bilanci e sulle assegnazioni agevolate. L’evento si terrà online, il 20 settembre, dalle 9 alle 13, e potrà essere seguito, come detto, con due formule differenti: Telefisco Base e Telefisco Plus.

Telefisco Base

Telefisco Base consentirà di seguire in diretta e gratuitamente le relazioni degli esperti del Sole 24 Ore, i confronti sui temi più caldi, i commenti, oltre che di mandare quesiti al Forum degli esperti. Il programma nella versione base prevede sette relazioni. A queste si affiancheranno tre confronti con i giornalisti e gli esperti su alcuni dei temi di maggior rilievo del momento, gli interventi istituzionali e i commenti di Raffaele Rizzardi. La partecipazione darà la possibilità di ottenere quattro crediti formativi.

Telefisco Plus

Telefisco Plus, oltre alla diretta, per la quale sarà necessario registrarsi sul sito ilsole24ore.com/telefisco-settembre, permetterà (al costo di 39,99 euro) di seguire i lavori della manifestazione in differita, di accedere per un mese all’archivio dei quesiti fiscali dell’Esperto risponde e di seguire online tre appuntamenti del Master Telefisco. In questo modo si arriverà a ottenere sette crediti che si aggiungeranno ai quattro della formula Base raggiungendo un totale di 11 crediti. In particolare, per gli appuntamenti legati a Master Telefisco:

• il 27 settembre il focus sarà su «Gli ultimi controlli sulle dichiarazioni 2023 e i problemi operativi più insidiosi»;

• il 4 ottobre su «Le operazioni di riorganizzazione societaria e la nuova disciplina della scissione con scorporo»;

• l’11 ottobre sarà dedicato all’«Aggiornamento con l'Esperto risponde online», modalità che caratterizza Master Telefisco.