Speciale Telefisco 2024 rilancia con Advanced

Speciale Telefisco 2024 offre ancora un’opportunità a professionisti, contribuenti e operatori delle imprese che vogliono seguire i lavori dell’evento gratuito che si è svolto dalle 9 alle 13 di ieri e che è stato seguito da coloro che si erano iscritti entro mercoledì 18.

La chance Advanced

È, infatti, ancora possibile acquistare (al prezzo di 149,99 euro) il pacchetto che dà accesso alla fomula Telefisco Advanced. L’accesso a questa formula consente di seguire i lavori che si sono svolti ieri anche in differita, in modo da organizzare al meglio i propri tempi. La differita sarà disponibile a partire da lunedì 23 settembre.

A questo si aggiunge la possibilità di seguire le 12 sessioni formative di Master Telefisco degli ultimi tre mesi dell’anno (per il programma completo si veda quanto riportato all’indirizzo ilsole24ore.con/telefisco-settembre).

La partecipazione consentirà a commercialisti e consulenti del lavoro di conseguire 24 crediti formativi.

Gli argomenti del programma

Le 12 sessioni formative di Master Telefisco inizieranno già il 2 ottobre e toccheranno sei temi ciascuno oggetto di una sessione di appprofondimento alla quale farà seguito una sessione di aggiornamento una settimana dopo. La prima sessione avrà un carattere più teorico mentre la seconda sarà più pratica-operativa.

In particolare, per quel che riguarda i temi, si andrà dal check-up per la compilazione delle dichiarazioni e per le scelte sul concordato al bonus per Industria 5.0, dall’analisi delle novità in materia di operazioni straordinarie alle novità per i professionisti e per le aggregazioni degli studi professionali per finire l’anno con l’esame delle nuove sanzioni e del ravvedimento e con un focus sulla predisposizione dei rendiconti di sostenibilità.

Come si vede si tratta di temi collegati a quanto trattato in Speciale Telefisco 2024, con una sorta di continuità tematica che consenta un ulteriore grado di approfondimento.

Il Forum

Occorre ricordare, infine, che si è chiusa ieri sera la possibilità di inviare quesiti dal Forum degli Esperti, collegandosi all’indirizzo ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Le prime risposte saranno disponibili da oggi, 20 settembre, sulla piattaforma dedicata e da domani, 21 settembre, sulle pagine del Sole 24 Ore.

Per tutte le info sulla formula Telefisco Advanced si veda l’indirizzo: ilsole24ore.com/telefisco-settembre