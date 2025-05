Split payment, fuori le quotate da luglio: il video su come cambiano le fatture dei fornitori

Novità in vista per le fatture e la liquidazione Iva. Dal 1° luglio 2025 scattano, infatti, le modifiche alla disciplina dello split payment. Il meccanismo della scissione dei pagamenti vedrà l’uscita dal perimetro delle società quotate. Questo avrà dirette implicazioni sui fornitori perché dovranno prestare attenzione alle modalità di fatturazione e far ritornare l’Iva relativa alle operazioni interessate nelle proprie liquidazioni.