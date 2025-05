Quotate fuori dallo split payment: Iva nella liquidazione dei fornitori

La decisione di esecuzione Ue 2023/1552 del Consiglio Ue ha autorizzato la proroga dello split payment dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, ma al contempo ha previsto che per le società quotate in Borsa, incluse nell’indice Ftse Mib che oggi sono all’interno del regime, la proroga è stata limitata al 30 giugno 2025. Da ciò deriva che per le cessioni e prestazioni verso tali società il meccanismo dello split payment cesserà a decorrere dal 1° luglio 2025.

Gli elenchi in vigore

Quindi in merito agli elenchi pubblicati nella...