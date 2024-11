Split payment, alla nota di variazione non si applica il limite annuale

La nota di variazione in diminuzione può essere emessa dal cedente oltre il limite temporale di un anno (articolo 26, comma 3, del Dpr n. 633/1972), se il corrispettivo non è stato pagato e il cessionario non ha optato per l'anticipo dell'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione della fattura. Nello split payment, infatti, l'esigibilità dell'Iva è collegata al pagamento del corrispettivo. Così si è espressa autorevolmente l'Amministrazione finanziaria attraverso la risposta 25 ottobre 2024, n. 210/E.