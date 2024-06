Sport bonus, la prima finestra per l’accesso si chiude il 10 agosto

Sponsorizzazioni sportive, termina il 10 agosto prossimo la prima finestra per l’accesso al bonus. La notizia arriva con un comunicato del dipartimento per lo Sport, pubblicato lo scorso 10 giugno con riguardo ai termini per accedere all’agevolazione istituita dal decreto Agosto e prorogata ai primi 3 mesi del 2023 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 81 del Dl 104/2020 e 1, comma 615, della legge 197/2022).

Il credito d’imposta

La misura riguarda il credito d’imposta pari al 50% per gli investimenti effettuati nel ...