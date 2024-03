Sport dilettanti, da lunedì le istanze per i contributi

Sport dilettantistico, lunedì 11 marzo si apre la finestra per accedere ai contributi sugli oneri previdenziali dei lavoratori sportivi. La notizia arriva dal Dipartimento per lo Sport: stanziati oltre 8 milioni di euro a sostegno della misura introdotta col correttivo-bis voluta per minimizzare gli aggravi legati ai nuovi adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd). Una sorta di compensazione resasi necessaria in considerazione della nuova soglia di esenzione Inps...

