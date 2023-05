Sport dilettanti, riduzione dell’Iva sul gas al 5% per gli impianti di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Decreto energia, sì alla riduzione Iva sui consumi per impianti sportivi mentre resta l’incognita per gli enti del Terzo settore. Il provvedimento – pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 30 marzo – conferma la riduzione temporanea dell’aliquota Iva sulle somministrazioni di gas per il secondo trimestre 2023 (articolo 2 del Dl 34/2023). Una misura, questa, introdotta per la prima volta nel decreto 130 del 2021 e più volte prorogata, da ultimo con la legge di bilancio 2023.



Più nel dettaglio, ...