Sport e social bonus, la convenienza guida la scelta delle agevolazioni di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Sport e social bonus: chance fiscale a confronto per gli enti sportivi dilettantistici. Tra le agevolazioni previste per il 2023 rientrano anche le due misure previste a sostegno dello sport e terzo settore.

Le caratteristiche

La prima, introdotta nel 2018 e più volte prorogata, anche per quest’anno ad opera dell’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 614, della legge 197/22), prevede, in sostanza, l’attribuzione di un credito d’imposta per le liberalità effettuate per interventi su impianti sportivi pubblici, ...