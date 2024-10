Srl, l’assegnazione agevolata di immobili ai soci passa anche dal modello 770

La domanda Una srl nel 2023 ha assegnato gli immobili ai soci, beneficiando delle agevolazioni ex articolo 1, commi 100-105 della legge di Bilancio 2023. Sul valore dei beni assegnati ha applicato e versato la ritenuta a titolo d'imposta del 26%. Non essendovi obbligata, la società non ha predisposto ed inviato il modello Cupe 2024. Si chiede se risulta, invece, obbligata a predisporre ed inviare nei termini di legge il modello 770/2024.

F. C. - Salerno

La risposta è positiva. Nel caso descritto, la società risulta obbligata a predisporre e inviare nei termini di legge il modello 770/2024 per certificare le ritenute a titolo d'imposta operate in relazione all'assegnazione agevolata degli immobili ai soci ex articolo 1, commi 100-105, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023). Come indicato nelle istruzioni al modello 770/2024, i sostituti d’imposta devono compilare il quadro SI per comunicare le ritenute operate, le somme e i valori assoggettati...