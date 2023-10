Srl in liquidazione volontaria a maggio e cancellata ad agosto: doppia dichiarazione Gianluca Dan

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Una Srl è stata messa il liquidazione volontaria il 31 maggio 2023 e successivamente cancellata presso il Registro imprese in data 31 agosto 2023. Si chiede quale modulistica fiscale utilizzare e con quali scadenze per dichiarare Ires e Irap sia per il periodo ante liquidazione (1° gennaio 2023 - 31 maggio 2023) sia per il periodo finale di liquidazione (1° giugno 2023 - 31 agosto 2023). Si chiede inoltre quali codici di esenzione Isa indicare nelle rispettive dichiarazioni.

R. M. - Roma

A norma dell’articolo 5, comma 1 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, in caso di liquidazione di società di capitali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale presenta la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, ex articoli 2484 e 2485 del Codice civile, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione...