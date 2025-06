Stabile organizzazione, l’inerenza blinda le spese di regia

Nell’ambito dei gruppi multinazionali con società o branch collocate in Italia spesso si pone la tematica delle management fees (o spese di regia) che vengono ad esse ribaltate dall’head quarter di gruppo. La fattispecie assume caratteristiche differenti nei due casi. Infatti, laddove vi sia una struttura societaria italiana, andrà compreso quanto questa sia leggera o pesante, per valutare in sostanza l’inerenza in senso ampio degli addebiti che provengono dal gruppo. Tendenzialmente, infatti, questi...

