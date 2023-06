Studi professionali e imprese, la chance della formazione finanziata









Il Sole 24 Ore, per rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato della formazione indirizzata ai professionisti e alle aziende, ha stipulato con Programma Sviluppo, una delle realtà maggiormente attive nel panorama della formazione finanziata in ambito nazionale, una partnership che ha valenza strategica per il Gruppo.

La possibilità di accedere al catalogo dei corsi di formazione con la qualità garantita dal Sole 24 Ore, sia in modalità sincrona che asincrona, beneficiando dei contributi disponibili e riducendo quindi l’impatto del costo sostenuto dall’azienda o dallo studio, per effetto della partnership con Programma Sviluppo è divenuta oggi un’opportunità concreta per tutti i clienti del Gruppo.

L’obiettivo di questo accordo è infatti quello di offrire ai clienti del Sole 24 Ore un supporto qualificato per l’accesso ai fondi disponibili per finanziare la formazione dei propri dipendenti, favorendo in questo modo il percorso di crescita delle organizzazioni aziendali e professionali.

Sul versante delle aziende, il principale canale che può essere utilizzato è quello delconto formazione di Fondimpresa.

Per le aziende che vogliano beneficiare di tale opportunità, sarà sufficiente comunicare, senza alcun impegno, il proprio interesse a ricevere una proposta all’Agente del Sole 24 Ore di zona (o contattando il servizio clienti all’indirizzo email servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com).

Tutta l’attività istruttoria verrà svolta da Programma Sviluppo: verrà determinato il plafond disponibile, formulata, congiuntamente all’area Formazione del Sole 24 Ore, un’offerta coerente con gli obiettivi formativi perseguiti dall’azienda, quindi attivata la procedura di rendicontazione e di ottenimento del contributo.

Nel caso in cui l’azienda sia iscritta ad altre tipologie di fondi, potrà comunque essere fornita l’assistenza richiesta dai diversi avvisi e bandi.

Per quanto concerne invece gli studi professionali, verrà prioritariamente utilizzato il bando Training voucher di Fondoprofessioni.

Questo potrà consentire, previa verifica della disponibilità delle risorse allocate nell’avviso, il rimborso allo studio o all’azienda aderente della quota di partecipazione ai corsi del Sole 24 Ore disponibili a catalogo per un contributo pari all’80% dell’imponibile Iva di ogni singola iniziativa, fino a un valore complessivo massimo di 1.000 euro.

È importante sottolineare che l’attività formativa che può essere finanziata non è quella svolta dai professionisti, ma dai dipendenti, con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato, degli studi e delle aziende aderenti a Fondoprofessioni.

Anche in questo caso lo studio professionale o l’azienda interessata potranno contattare l’agente del Sole 24 Ore di zona o il servizio clienti per ottenere il supporto nella gestione della pratica.

Programma Sviluppo, una volta verificata la sussistenza dei requisiti e la disponibilità dei fondi, si occuperà integralmente della procedura per l’ottenimento del contributo.